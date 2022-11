PSDB Nacional destaca Rio Grande do Norte com a maior bancada do Brasil. Depois das urnas abertas das Eleições 2022, a ala tucana potiguar conseguiu 31,21% dos votos para deputado, se destacando com o maior percentual de votos para as Assembleias Legislativas de todo Brasil. Foram eleitos 9 parlamentares, inclusive o presidente da sigla, Ezequiel Ferreira, que conseguiu a maior votação proporcional para estadual do partido, em todo país, com 3,76% dos votos. O segundo lugar foi para a deputada Mara Caseiro, com 3,48%, no Mato Grosso do Sul.

O PSDB se destaca mais uma vez no Nordeste, e, proporcionalmente, o Rio Grande do Norte também merece um lugar no pódio dos dados proporcionais do Partido da Social Democracia Brasileira.

Para se ter uma ideia numérica do Rio Grande do Norte, em termos proporcionais, o PSDB/RN elegeu no Estado nove parlamentares, com 24 vagas. Em São Paulo, maior Estado do país, o PSDB também fez 9 deputados. Só que a Assembleia Legislativa paulista tem 94 parlamentares eleitos.

Em termos proporcionais, o RN teve 31,21% dos votos, seguido pelo Mato Grosso do Sul, 20,2%. A Paraíba que elegeu apenas três deputados alcançou 9,35%. São Paulo teve 8,57% dos votos proporcionais, e o Rio Grande do Sul, que elegeu cinco, teve 7,19% dos votos para a Assembleia Legislativa. Os dados estão destacados no Portal do PSDB Nacional.

As inovações na gestão e modernização da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte também seguem alçando a Casa ao mais alto lugar no pódio. Com a conquista do tricampeonato do Prêmio Assembleia Cidadã, da Unale, nos últimos dias, em Recife (PE).

O jubileu de prata da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais rendeu ao Poder Legislativo Potiguar mais uma conquista nacional, dessa vez com o sistema Legis Plenário, que concorreu à premiação na categoria ‘Gestão’. A Casa já havia sido premiada com os sistemas Legis RH, em 2019, e o e-Legis, em 2021.

“Uma boa gestão é aquela que tem resultados dentro e fora da Casa. Hoje, comemoramos o tricampeonato nacional na categoria Gestão, motivo de orgulho para a nossa Assembleia e para todos que compõem o legislativo no Rio Grande do Norte. Somos referência nacional, somos tricampeões”, disse o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira, reeleito com uma expressiva votação no Estado, e, proporcionalmente, o deputado estadual mais votado do PSDB em todo Brasil.

Comparando com os Estados do Nordeste Brasileiro, o Rio Grande do Norte vence com folga todos, em termos de votação para deputado estadual.

Com nove deputados eleitos, e a expectativa de mais um ser diplomado devido à recontagem eleitoral, o segundo Estado que mais elegeu deputados estaduais tucanos foi a Paraíba com três, empatado com Pernambuco e a Bahia. O Ceará só elegeu um parlamentar. Piauí, Sergipe e Maranhão não conseguiram eleger nenhum pelo PSDB.