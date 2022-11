Isolda Dantas destaca participação de comitiva potiguar na COP27. Em pronunciamento na manhã desta quarta-feira (16), na Assembleia Legislativa, a parlamentar elogiou a presença da governadora Fátima Bezerra na comitiva presente no evento. “A presença do presidente Lula causou uma comoção neste evento que está acontecendo no Egito e que conta com a presença da nossa governadora Fátima Bezerra, da deputada Natália Bonavides, do senador Jean Paul Prates e outras lideranças da sociedade civil”, disse.

A participação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, no maior encontro do mundo sobre o tema das mudanças climáticas, a COP27, foi destacada pela deputada estadual Isolda Dantas (PT).

Em pronunciamento na manhã desta quarta-feira (16), na Assembleia Legislativa, a parlamentar ainda elogiou a presença da governadora Fátima Bezerra na comitiva presente no evento.

“A presença do presidente Lula causou uma comoção neste evento que está acontecendo no Egito e que conta com a presença da nossa governadora Fátima Bezerra, da deputada Natália Bonavides, do senador Jean Paul Prates e outras lideranças da sociedade civil”, disse.

A deputada petista falou da “alegria” ao ver a forma que o presidente eleito foi recepcionado pelos presentes no evento e destacou a importância de uma comitiva formada por representantes do Rio Grande do Norte.

“Precisamos criar uma legislação combinada com outros estados da região Nordeste para que a gente possa garantir que o RN seja pioneiro na geração dessa energia que é a energia do futuro”, afirmou.

A COP27 é a convenção das Nações Unidas com o objetivo de conter as mudanças climáticas a partir de mecanismos aplicáveis globalmente. Encontro acontece entre os dias 6 e 18 de novembro de 2022 em Sharm El Sheikh, no Egito.