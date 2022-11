Polícia Civil prende suspeito de tentar matar o prefeito de João Dias-RN

Numa operação conjunta da Polícia Militar e a Polícia Civil, foi preso neste sábado, dia 19, Venos Atelvino da Silva, de 35 anos, acusado de tentar matar o prefeito Francisco Damião de Oliveira, conhecido por Marcelo Oliveira, do município de João Dias, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte.

Participou da prisão policiais civis da 76ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Alexandria, João Dias e Pilões), com o apoio da 53ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Pau dos Ferros) e da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), por meio da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CPIM).



O prefeito de João Dias, Marcelo Oliveira, alegando ameaças de morte, chegou a renunciar ao cargo no dia 26 de julho de 2021, tendo assumido a vice-prefeita Damária Jácome. Em suas redes sociais, Marcelo Oliveira revelou a uma eleitora o real motivo de sua renúncia.

"Oxente! Ingrato, como assim? Fui ameaçado de morte e humilhado por fim a renunciar ao cargo de prefeito à força, contra a minha vontade, e você ainda me chama de ingrato. Seu dicionário é esse?", escreveu no perfil pessoal o prefeito Marcelo Oliveira.





A vice-prefeita Damária Jácome, que é advogada, filha do vereador Laete Jácome, o mais votado do município com 310 votos e atual presidente da Câmara. Damária, assim como o pai e os irmãos tiveram problemas com a justiça antes e durante a campanha. Os irmãos da vice-prefeito são considerados perigosos, sendo apontados pela Policia por tráfico internacional de drogas.

A prisão

A ordem de prisão preventiva em desfavor de Venos Atelvino da Silva, 35 anos, fui cumprida quando o suspeito trafegava pela estrada do Sítio Trincheira, no município de Antônio Martins, que fica ao lado do município de João Dias. Não reagiu a ação policial.

Além de tentar matar o prefeito de João Dias, Venos Atelvnio também é investigado por integrar uma associação criminosa armada responsável pela prática de diversos crimes violentos, como assaltos e até assassinatos. Parte deste bando está preso ou morreu em confronto com a Polícia.

O suspeito Venos Atelvino recentemente, havia sido preso pela Polícia Militar, mas teve sua prisão relaxada. No momento do cumprimento do mandado de prisão, foram apreendidos cinco aparelhos celulares, além de insumos para fabricação de munição de arma de fogo.

Venos Atelvino foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil do município e encaminhado, em seguida, ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.