Terceiro dia de Copa termina com dois empates e vitória da França, atual campeã do mundo. Após a surpresa provocada pela derrota da Argentina para a Arábia Saudita, no primeiro jogo desta terça-feira (22), outras três disputas marcaram o terceiro dia da Copa do Mundo do Catar. A Dinamarca empatou com a Tunísia e o México com a Polônia. Ambos os jogos terminaram no 0x0. Já a França, atual campeã, estreou com vitória por 4x1 contra a Austrália, assumindo a liderança do grupo D.

DINAMARCA X TUNÍSIA

Cotada para ir longe na Copa do Mundo de 2022, a Dinamarca teve uma estreia decepcionante no Catar. A equipe europeia não teve boa atuação e foi segurada por uma Tunísia em um grande dia.

O jogo entre as duas seleções começou às 10h e terminou com empate de 0 a 0, no Estádio Cidade da Educação, em Doha, na abertura do grupo D.

O empate deixa as duas equipes, naturalmente, iguais na tabela do grupo D. Na próxima rodada, os dinamarqueses pegam os franceses, líderes do grupo, e os tunisianos enfrentam os australianos, no sábado.

MÉXICO X POLÔNIA

Às 13h, México e Polônia se enfrentaram pelo Grupo C e também ficaram no empate por 0 a 0. A partida aconteceu no estádio 974.

O resultado embolou ainda mais o Grupo, depois da vitória da Arábia Saudita (agora líder da chave) contra a Argentina, no início do dia.

Com o empate, México e Polônia somam um ponto cada no Grupo C, deixando a Argentina na lanterna, zerada. A Arábia Saudita lidera a chave, com três. A segunda rodada é no sábado, com Polônia x Arábia Saudita, às 10h (de Brasília), e Argentina x México às 16h.



FRANÇA X AUSTRÁLIA

No último jogo do dia, a França, atual campeã do mundo, estreou na Copa de 2022 mostrando a força da sua geração.

Mesmo com diversas baixas no elenco por lesão, incluindo o Bola de Ouro Benzema, a seleção francesa iniciou a busca pelo tricampeonato com uma atuação de gala na goleada por 4 a 1 sobre a Austrália, assumindo a liderança isolada do Grupo D.

Giroud fez dois gols, Mbappé e Rabiot marcaram os outros, e Goodwin fez o gol australiano, no início do jogo.