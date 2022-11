No FNDE, Allyson garante recursos para continuar obras para a educação de Mossoró. A reunião aconteceu na terça-feira (22), com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Lopes da Ponte. “O município de Mossoró tem obras da educação importantes em andamento e também já com aprovação. Temos cumprido todos os esforços para dar prosseguimento às demandas da forma mais célere possível”, destacou Allyson. Na agenda em Brasília, Allyson também tratou de perfuração de poços na FUNASA, recebeu credenciamento no Ministério da Saúde do Centro de Reabilitação e discutiu acerca de obras do Complexo Viário no Ministério da Infraestrutura.