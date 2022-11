Ataque a tiros nas Malvinas, em Mossoró, deixa um morto e quatro feridos

Entre as vítimas socorridas para o hospital por meios próprios, estão uma criança de 7 anos, outra de 12, e um adolescente de 17 e uma jovem de 18. A Policia Militar já se encontra no local fazer o isolamento do local da ocorrência e procedendo os primeiros levantamentos. A informação foi confirmada ao MOSSORO HOJE pelo comandante do 12 BPM, o tenente coronel Jailson Andrelino, que lamenta o fato e informa que só esta semana o trabalho intenso da PM já tirou seis armas de fogo de circulação e prendeu vários suspeitos, mas que ataques desta natureza, que é planejado, é quase impossível da polícia evitar.

Um ataque à tiros no final da manhã desta quinta-feira na região leste de Mossoró, deixou um morto (Victor Manoel Cândido Augustinho, de 16 anos) e quatro feridos (uma criança de 7, outra de 12 e um adolescente de 17 e uma jovem de 18), que foram socorridos por meios próprios para a Unidade de Pronto Atendimento do Grande Alto São Manoel.

O adolescente e a jovem foram transferidos para o Hospital Regional Tarcísio Maia pelo SAMU e as duas crianças, atingidas de raspão por estilhaços, já foram liberadas.

A informação foi confirmada ao MOSSORÓ HOJE pelo Comandante do 12 Batalhão de Polícia Militar de Mossoró, tenente coronel Jailson Andrelino, que atua nesta região da cidade.

Os nomes das vítimas socorridas ainda estão sendo levantados pela Polícia Militar. A Polícia Civil já foi acionada ao local, junto com a equipe do Instituto Técnico-científico de Perícia, para a remoção do corpo do adolescente Victor Manoel Cândido Augustinho, que foi alveja com vários tiros e morreu na calçada de uma residência da Avenida Antônio Filgueira, do Bairro Dom Jaime Câmara.

A Polícia Militar, segundo o comandante Jailson Andrelino, já está no local, fazendo os primeiros levantamentos. Os atiradores estavam encapuzados e fugiram de carro.

Andrelino também destacou que na última semana, num esforço da Polícia Militar, foram apreendidas seis armas de fogo e vários suspeitos presos e autuados.

Ele reclama que o trabalho da Polícia, muitas das vezes, não tem o mesmo alcance que tem a notícia de um homicídio, mas lembra que existe muito trabalho em andamento.

Observa, também, que em casos de homicídio, ou de ataques desta natureza, é quase impossível da Polícia Militar ou civil evitar, pois criminosos têm 365 dias do ano para planejar e matar.

“É algo praticamente impossível de se evitar”, acrescenta. O comandante lembra que é muito importante que a população ajude no trabalho investigativo e também ostensivo da polícia, passando informações que possam esclarecer crimes e assim os criminosos serem presos.

MOSSORO HOJE continua na apuração dos fatos.