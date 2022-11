MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 25/11/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

Em Brasília, prefeito Allyson garante recursos no FNDE para construir escolas em Mossoró e discute no Desenvolvimento Regional recursos do Anel Viário

Ainda em Brasília, senador Prates diz que não terá intervenção na Petrobras e ações disparam; Primeira reunião de transição com a presidência da Petrobrás será segunda-feira

Em Natal, Fátima sanciona Lei Complementar que atualiza critérios para ingresso na PM e Corpo de Bombeiros

Zenaide entra com representação na PGR para garantir volta da Operação Carro Pipa

Em Mossoró, MPT resgata 29 pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão no oeste do RN

Prefeitura conclui manutenção no Poço que abastece a Vila Maísa

Agricultores do Assentamento Hipólito são beneficiados com titulação definitiva em Mossoró (RN)

Prefeito entrega premiação da Feira de Ciências de Mossoró em solenidade no Teatro Municipal

Caso de Wendel Lagartixa será julgado nesta sexta-feira no TSE

Vacinação de crianças de 6 meses a menores de 3 anos sem comorbidades, acontece em cinco UBSs de Mossoró

Três ataques a tiros deixam três mortos e quatro feridos em Mossoró

Brasil estréia na Copa do Qatar com Vitória contra a Sérvia, com direito a golaço de Richarlison