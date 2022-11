“Reconstrução do pacto federativo é primeira contribuição dos estados ao próximo governo brasileiro”, diz Fátima

Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, participou de um debate debate nacional com empresários e lideranças políticas, realizado em Guarujá, São Paulo, com a presença do presidente eleito Lula e outras autoridades. Os governadores querem uma partilha do bolo tributário brasileiro de forma mais justa aos estados e municípios

Em debate nacional com empresários e lideranças políticas, realizado em Guarujá, São Paulo, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, destacou a importância da contribuição inicial de governadores e prefeitos na construção do próximo governo do Brasil, reestabelecendo a união e as parcerias entre os três níveis do Poder Executivo: federal, estadual e municipal.

“A reconstrução do pacto federativo é um dos passos mais importantes, pelo quanto ele foi desconstruído”, disse a gestora potiguar, na manhã deste sábado (26), durante o Painel 5 “O novo Governo para 2023-2026”, do Fórum Esfera, realizado em São Paulo pela Esfera Brasil, organização que reúne empresários com o objetivo de dialogar com o poder público. O evento também contou com a presença do vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin.

A mesa, mediada pela jornalista Basília Rodrigues, foi compartilhada com o coordenador executivo da equipe de transição do governo Lula, Floriano Pesaro; e os coordenadores das áreas da saúde, o médico Roberto Kalil; de infraestrutura, o economista Gabriel Galipolo; de prerrogativas, o advogado Marco Aurélio; e articulação, o deputado estadual de São Paulo, Emídio de Souza.

“Encontramos no presidente Lula um homem sempre muito comprometido com o diálogo, com a transparência, sempre agiu respeitando os princípios da República. Junto com o governador Alckmin, reconstruiremos esses laços fundamentais. Como governar o país e os estados se não há convergência, se não há o diálogo do ponto de vista de construir os caminhos necessários para criar desenvolvimento econômico, sustentável e trazendo cidadania?”, completou Fátima Bezerra, apontando que o enfrentamento à pandemia representa a importância essa união.

Fátima lembrou que o Fórum de Governadores do Brasil terá reunião com o presidente Lula após a posse, em janeiro, e anunciou que, em dezembro, Natal vai deverá sediar encontro com o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda (Consefaz) para acelerar o debate da reforma tributária e discutir o impacto da redução de ICMS em telecomunicações e energias.

“Não tem como a gente imaginar avançar no combate às desigualdades do ponto de vista regional, do ponto de vista social, sem fazer uma reforma tributária justa e solidária. Eu, mais do que esperança, tenho confiança de que esse tema avance. O Consefaz está se reunindo em dezembro para trazer todo o debate acumulado para discussão com o novo governo e com o congresso nacional”, disse a governadora, que também ressaltou o caráter conciliatório e democrático da frente ampla formada para construir a nova gestão.

Para a governadora do RN, o Brasil se reencontra com a defesa da democracia e das instituições com a finalidade de promover o bem estar social: “Esse Brasil vai se reencontrar com o destino e com a vocação que ele tem, que é promover cidadania, direitos e dignidade, gerando muitos empregos dignos para o nosso povo”, concluiu.

Esfera Brasil é uma instituição independente e apartidária, formada por empresários e comprometida com a promoção do diálogo e do pensamento, essenciais entre a sociedade civil e o setor público brasileiros. A Esfera tem promovido debates para identificar as amarras que ainda impedem o país de ganhar protagonismo.