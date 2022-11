Rodrygo ou Fred, quem vai substituir Neymar no compromisso contra a Suíça

Treinador da seleção Brasileira, Tite, não costuma divulgar nomes. Porém, seguindo os treinos o jovem Rodrygo e Fred ganharam força. Já com relação ao substituto de Danilo, que também saiu machucado no jogo contra a Sérvia, os nomes mais cotados são Militão e Daniel Alves; O jogo da seleção começa de 13 horas, horário de Brasília.

O treinador Tite ainda não divulgou oficialmente quem serão os substitutos de Neymar e Danilo no jogo contra a Suíça, às 13 horas desta segunda-feira, 28, na Copa do Qatar.

Neste sábado e domingo, cogitou-se que Daniel Alves seria o substituto de Danilo, considerando que é a posição dele natural: lateral direito.

Entretanto, nos treinamentos Militão reversou com Daniel Alves na posição, deixando a entender que Tite pode optar pelo primeiro para ocupar a vaga deixada por Danilo.

Já com relação a Neymar, Tite caminha na direção de dois nomes: Rodrygo ou Fred. Mas, no caso, o Lucas Paquetá entraria mais avançado, se aproximado do atacante Richarlison.

Veja mais

Daniel Alves deve assumir a lateral e a dúvida continua quanto ao substituto de Neymar

Como sempre, o jogo da seleção Brasileira valendo pela Copa do Mundo para o Brasil. Nesta segunda-feira, 28, não será diferente. Será um dia de meio expediente.



O jogo da seleção Brasileira começa de 13 horas, horário de Brasília.

Os jogos deste final de semana.

Em jogo eletrizante, a Alemanha empatou com a Espanha em 1 x 1, no último jogo deste domingo. Alemanha que havia perdido para o Japão, está com 1 ponto e a Espanha havia goleado no primeiro jogo, agora lidera com 4 pontos.

Antes, neste domingo, a Croácia começou perdendo para o Canadá, mas virou o jogo e venceu por 4 x 1. Com este resultado, a Canadá não passa da fase de classificação.

O Marrocos, no início da manhã, também surpreendeu, quando derrotou a Belgica por 2 a 0, assim como a Costa Rica também surpreendeu derrotando o Japão.

No sábado, pelo menos em dois jogos, não teve surpresa. No primeiro, a França venceu a Dinamarca, tendo brilhado a estrela do Mbappé duas vezes.

Depois de perder na estreia para a Arábia, a Argentina venceu o México com destaque para Leonel Messi, que ganhou fôlego com o resultado para seguir na Copa do Qatar.

Jogos desta segunda-feira, 28

O primeiro jogo, valendo pelo Grupo G (grupo do Brasil), nesta segunda-feira, será entre Camarões e Sérvia, de 8 horas. Camarões é o próximo adversário do Brasil.

De 10 horas, está previsto Coreia do Sul e Gana, valendo pelo Grupo H. De 13 será o confronto da Seleção Brasileira contra a Suíça, pelo Grupo G.

A segunda-feira de copa do mundo é encerrado com o jogo de Portugal, do craque Cristiano Ronaldo, contra o Uruguai, previsto para começar às 16 horas, horário de Brasília.