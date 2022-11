MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 28/11/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

Brasília

Em Brasília, Vacina contra variantes da ômicron chega ao Brasil no início de dezembro, diz Governo



Lula e Alkimin chegam a Brasília para negociar PEC da transição

Morre mais uma vítima do ataque em Aracruz, no Estado do Espirito Santo; Acusado tem 16 anos e é filho de um oficial da PM

Estado

Governo do RN assina contratos que totalizam mais de R$ 2,5 milhões para equipar Hospital da Mulher

Governadora Fátima Bezerra entrega 60 ônibus a rede estadual de ensino às 10 horas desta segunda-feira

Canguaretama e Pedro Velho elegem novos prefeitos e vice-prefeitos neste domingo

Em Mossoró

Jornalista Emerson Linhares assume comando da Ciretran Mossoró em substituição a Wilson Fernandes

Pedido de bloqueio do MPRN nas Contas da Prefeitura de Mossoró é referente a dívida deixada por Rosalba

Trânsito é vida: Moradores aprovam mudança de sentido da rua Frei Miguelinho

Polícia

DEAM prende duas pessoas e cumpre mandados de busca e apreensão em Mossoró

Final de semana com seis registros de homicídios em Mossoró

Mais um capotamento com morte no trevo da BR 304 de acesso a Tibau

PM apreende cerca de 1,3 milhão de maços de cigarros contrabandeados em Porto do Mangue

Copa do Mundo

Escalação da Seleção: Tite faz observações e treina com Militão e Fred para enfrentar Suíça