Medicamento usado no tratamento contra Covid-19 começa a ser distribuído aos municípios do RN. O Paxlovid foi aprovado para uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em março deste ano. No dia 21 deste mês a agência também aprovou a venda deste para farmácias e hospitais particulares do país. O estado recebeu do Ministério da Saúde um total de 22.500 comprimidos, que poderão ser utilizados para 750 tratamentos em adultos que não requerem oxigênio suplementar, mas que apresentam risco aumentado de progressão para Covid-19 grave. O medicamento deve ser administrado após resultados positivos de teste viral direto de SARS-CoV-2, e no prazo máximo de 5 dias após o início dos sintomas.

FOTO: REPRODUÇÃO