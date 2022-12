MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 02/12/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE



Brasília

MEC volta atrás e diz que vai liberar verba bloqueada de universidades e institutos federais

TSE confirma diplomação de Lula e Alckmin no dia 12 de dezembro

No apagar das luzes, Governo Bolsonaro vende refinaria da Petrobras no Amazonas por apenas 257 milhões

Plano Estratégico Petrobras de 2023 a 2027 prevê distribuição de 442 bilhões em dividendos e investir apenas 70 bilhões. Cotado para assumir a presidência da companhia, quer mudanças no plano

Estado

Governo e Total Energies iniciam entendimento para implantação do Porto Indústria no Rio Grande do Norte

Assinatura de memorando com a Vestas garante mais empregos e protagonismo do Estado do RN na área de energia limpa

PL que torna Mossoró Cidade Junina patrimônio imaterial do RN aprovado na Assembleia Legislativa do RN

Mossoro

Começa festejos de Santa Luzia; cidadão deve ficar atento na mudança no Trânsito no Centro da cidade

Decoração Natalina é lançada pelo prefeito Allyson Bezerra e cobriu de luzes a Estação das Artes

Mossoró registra saldo positivo na geração de empregos pelo sétimo mês consecutivo

Cerca de 5 mil agricultores de Mossoró devem ser beneficiados com o programa Semear 2023

30% das pessoas que procuram a UPA do BH por exames da covid19 apresentam resultado positivo

Polícia

Dono de lava jato é assassinado a tiros no próprio estabelecimento, na Santa Delmira

Delegacia Especializada em defesa da propriedade de veículos, em seu primeiro dia de trabalho, apreende 4 motos roubadas numa residência

Polícia Civil apreende estoque anabolizantes no Abolição II, em Mossoró. Suspeito preso pode pegar até 15 anos de prisão

Copa do Mundo

Japão e Espanha seguem na Copa do Mundo; eliminadas, Alemanha e Costa Rica se despedem do Catar; A partir de meio dia, o Brasil pára para assistir terceiro compromisso da seleção de Tite na Copa do Qatar

Entrevista

Nesta sexta-feira vamos conversar com o historiador Alexandre Rocha, que realiza neste final de semana uma caminhada histórica pelo Centro de Mossoró.