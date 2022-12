Mbappe brilha e leva a França às quartas de final da copa contra a Inglaterra

Neste sábado, 3, as seleções da Holanda e da Argentina venceram seus adversários, respectivamente as equipes dos Estados Unidos e Austrália, e na próxima sexta-feira, dia 9, vão se enfrentar pelas quartas de final. Nesta segunda-feira, 5, será a vez de equipe do Japão, considerada a grande surpresa da Copa do Qatar, enfrentar a Croácia, a partir do meio dia. O vencedor vai encarar o Brasil ou Coreia do Sul, que entram em campo a partir das 16 horas desta segunda-feira, 5.

No primeiro jogo deste domingo, 4, valendo pelas oitavas de final da Copa do Qatar, brilhou o atacante Kylian Mbappé, da França, contra Robert Lewandowski, da Polônia. Os franceses vão enfrentar a equipe Inglesa, do meia Harry Kane, artilheiro da Copa passada, que venceu o Senegal no jogo da tarde deste domingo, no Qatar.

Neste sábado, 3, as seleções da Holanda e da Argentina venceram seus adversários, respectivamente as equipes dos Estados Unidos e Austrália, e na próxima sexta-feira, dia 9, se enfrentam pelas quartas de final.

Nesta segunda-feira, 5, será a vez de equipe do Japão, considerada a grande surpresa da Copa do Qatar, enfrentar a Croácia, a partir do meio dia.

O vencedor deste jogo, vai encarar nas quartas de final o vencedor do jogo previsto para começar às 16 horas, entre Seleção Brasileira e a equipe Sul Coreana. O Brasil vai a campa com Neymar e a Coreia do Sul com seu astro Som.

Primeiro jogo deste domingo

Mesmo desfalcada de diversos jogadores importantes (inclusive o atacante Karim Benzema), a França mostrou mais uma vez nesta Copa do Catar sua potência ofensiva ao bater a Polônia por 3 a 1, neste domingo (4) no Estádio Al Thumama, pelas oitavas de final.

A atual campeã mundial contou com dois gols de Mbappé e um de Giroud (Lewandowski descontou) para manter vivo o sonho do terceiro título de Copa do Mundo. Em quatro jogos, os franceses balançaram as redes adversárias nove vezes.

Os gols marcados no duelo deste domingo alçaram ambos os atacantes ao primeiro posto de uma determinada lista de artilheiros: Olivier Giroud chegou aos 52 com a camisa da seleção, superando Thierry Henry e se tornando o jogador que mais marcou pela França na história, já Mbappé pulou para cinco nesta Copa, abrindo dois de frente na artilharia da competição, enquanto acumula nove gols em duas participações em Mundiais.

O adversário da seleção francesa na próxima fase sai do duelo entre Inglaterra e Senegal, que também será disputado neste domingo.

Primeiro tempo movimentado

Os 45 minutos iniciais no Al Thumama foram intensos, com a França mais presente no campo de ataque, mas a Polônia levando perigo por mais de uma vez.

Destaque na última rodada da fase de grupos, quando suas defesas permitiram que a Polônia avançasse no saldo de gols, o goleiro Wojciech Szczesny esteve novamente inspirado. No primeiro tempo, ele parou chutes de Tchouaméni, Dembele e Mbappé que tinham endereço certo, impedindo que a França ficasse confortável desde o início. Em outra jogada, Giroud recebeu cruzamento rasteiro da direita, mas a finalização de carrinho foi para fora.

A Polônia também assustou, em chute de fora da área de Robert Lewandowski, mas principalmente em jogada criada pela esquerda por Bereszynski na qual Zielinski, de frente para o gol, chutou em cima do goleiro Hugo Lloris, e no rebote Raphael Varane salvou em cima da linha o chute de Kaminski.

Pouco depois, aos 43, veio o desafogo. Mbappé encontrou Giroud dentro da área e ele finalizou imediatamente, vencendo finalmente o goleiro Szczesny.

Antes do intervalo, a Polônia ainda teve mais uma chance, mas o chute de Kaminski desviou na zaga e foi para fora.

Mbappé brilha e alivia França

Na segunda etapa, a França continuou martelando a meta polonesa, porém em menor intensidade. Szczesny não brilhou tanto até que o craque Kylian Mbappé praticamente sentenciasse o resultado.

Aos 28, após saída da defesa com um chutão, Giroud puxou contra-ataque e Griezmann encontrou o atacante do PSG (França) pelo lado esquerdo. Ele dominou e finalizou com calma no ângulo direito do goleiro polonês.

Já na reta final, em nova jogada pela esquerda, desta vez Mbappé criou o espaço e acertou belo chute no ângulo oposto, deixando 3 a 0 no placar no começo dos acréscimos e definindo a classificação da França.

No último lance do jogo, a arbitragem deu pênalti em toque de mão de Upamecano na área. Robert Lewandowski cobrou e Lloris defendeu, mas a cobrança foi repetida por invasão de jogadores franceses antes da batida. Na segunda chance o atacante do Barcelona (Espanha) marcou seu segundo gol na competição.

Pela terceira vez consecutiva, a França avança à fase de quartas de final. O duelo contra Inglaterra será disputado no próximo sábado (10), no Estádio Al Bayt, às 16h (horário de Brasília).