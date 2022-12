Vice-PGE opina pela aprovação das contas de Lula por não haver irregularidade a ser sanada

O vice-procurador-geral Eleitoral, Paulo Gonet, também opinou pela aprovação das contas de Geraldo Alckmin que, juntamente com Lula, foram eleitos para os cargos de presidente da República e vice-presidente, respectivamente, pela coligação Brasil da Esperança, nas Eleições 2022. No parecer, enviado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o vice-PGE destaca que foram apresentados todos os documentos comprobatórios a respeito das irregularidades apontadas inicialmente pela Assessoria de Exame de Contas Eleitorais Partidárias do TSE (Asepa/TSE).