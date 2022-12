Hapvida NotreDame Intermédica lança primeiro produto, desde a fusão do grupo. Voltado para empresas a partir de cem vidas, incluindo dependentes, o “Nosso Plano Integrado” será aceito em 20 estados de todas as regiões do país e no Distrito Federal. O produto contará com programas de medicina preventiva e uma das maiores redes próprias de hospitais, clínicas e laboratórios do Brasil. Seguindo um modelo de negócio verticalizado, o “Nosso Plano Integrado” será oferecido nos moldes com e sem coparticipação, com opções de quarto particular ou enfermaria, obstetrícia e descontos na compra de medicamentos.

Uma das maiores companhias de saúde do Brasil, a Hapvida NotreDame Intermédica acaba de lançar seu primeiro plano de saúde empresarial, desde a fusão, em janeiro, entre o Sistema Hapvida e o Grupo NotreDame Intermédica. Voltado para empresas a partir de cem vidas, incluindo dependentes, o “Nosso Plano Integrado” será aceito em 20 estados de todas as regiões do país e no Distrito Federal.

O produto contará com programas de medicina preventiva e uma das maiores redes próprias de hospitais, clínicas e laboratórios do Brasil. Seguindo um modelo de negócio verticalizado, o “Nosso Plano Integrado” será oferecido nos moldes com e sem coparticipação, com opções de quarto particular ou enfermaria, obstetrícia e descontos na compra de medicamentos.

“Vamos reunir qualidade em quantidade. Este é o primeiro plano que lançamos, desde a fusão das duas empresas, cujo o grande diferencial será a integração de toda nossa rede própria, que presta atendimento nas principais cidades, de Norte a Sul do País. Vamos continuar acreditando na transformação do setor e estamos entusiasmados em oferecer um produto diferenciado ao mercado”, destaca Mario Saddy, diretor executivo - comercial e produtos da Hapvida NotreDame Intermédica.

Em março, a Hapvida NotreDame Intermédica já havia lançado a “Solução Nacional”, pacote de serviços customizados que oferece a empresas opções de atendimento médico-hospitalar nas regiões onde estão instaladas. Agora, o grupo abarca o país inteiro num único plano de saúde.

O “Nosso Plano Integrado” poderá ser utilizado em 87 hospitais, 76 unidades de pronto atendimento, 329 clínicas e 275 unidades de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial totalizando assim 767 pontos de atendimento próprios nos estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal.

Considerando que todos os funcionários irão aderir ao plano e incluir pelo menos um dependente, o mercado a ser contemplado pelo novo plano de saúde abrange cerca de 96 mil CNPJs de empresas públicas e privadas com mais de 50 funcionários em todo o país. Desse total, o grupo Hapvida NotreDame Intermédica já atende a 18,2 mil CNPJs, conferindo-lhe um market share de 19%.

"O potencial de negócios é vasto e acreditamos que desenvolvemos um serviço que atenderá muito bem às necessidades desse mercado", diz Mario Saddy, diretor executivo - comercial e produtos da Hapvida NotreDame Intermédica.

Mais informações sobre o plano podem ser encontradas em www.hapvidagndi.com.br.