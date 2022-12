MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 08/12/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

Brasília

Senado aprova PEC da transição com impacto no Teto de Gastos 168 milhões

Gestão Bolsonaro e Centrão se une em defesa do Orçamento Secreto e STF adia decisão

Presidente do Perú é destituído e preso após tentar dissolver congresso

Final da coleta do Censo 2022 é adiado para janeiro, informa IBGE

Mossoró

Allyson anuncia a construção de 15 novas escolas e um Cetec em Mossoró

Patrulha Maria da Penha de Mossoró comemora dois anos; cerca de 500 mulheres já foram atendidas

Cantor e compositor Dorgival Dantas confirmado dia 12 na Festa de Santa Luzia

Prefeito Allyson Bezerra assina termo de Permissão de Uso do Centro de Apoio ao Deficiente Visual de Mossoró, que completa 30 anos

“Ai da gente se não fosse o Tarcísio Maia”, diz jovem que teve a perna salva após cirurgia

POLÍCIA

Jovem de 17 anos raptado de casa no Rayoal Ville é encontrado executado na Estrada da Raiz

ESTADO

IFRN tem 30 milhões a menos para administrar 22 campis onde estudam 40 mil alunos no RN

"Nosso Governo atua em defesa da educação” diz Fátima ao oficializar criação dos IERNs

TRE- RN define data de eleições suplementares em Ipanguaçu

Inscrições no concurso do Corpo de Bombeiros do RN são reabertas e seguem até 11 de dezembro

Sesap distribui vacinas para terceira dose de reforço contra Covid-19 em idosos do RN

ESTAS E OUTRAS NOTICIAS AGORA NO MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RADIO