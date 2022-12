Lula anuncia nomes de 5 futuros ministros em coletiva realizada nesta sexta, 9

A coletiva foi realizada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da transição de governo, em Brasília. Os nomes anunciados até então são Fernando Haddad (PT) na Fazenda; José Múcio Monteiro, na Defesa; Rui Costa (PT), na Casa Civil; Flávio Dino (PSB), no Ministério da Justiça; e Mauro Vieira, nas Relações Exteriores. O petista afirmou que deve haver uma reunião no próximo domingo (11) para determinar a quantidade de ministérios e secretarias que o próximo governo terá.