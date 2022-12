Hospital Municipal e outras 8 obras projetadas para saúde de Mossoró

Os projetos foram detalhados no lançamento do Programa Mossoró Realiza semana passada pelo prefeito Allyson Bezerra no Teatro Municipal e serão executadas com recursos do Governo Federal e também de operações de crédito junto a instituições bancárias nacionais e do exterior.

O que o programa Mossoro Realiza projetou para o setor de saúde pública em Mossoró? A resposta é do prefeito Allyson Bezerra durante o lançamento do programa, quarta-feira da semana passada, no Teatro Municipal. “Queremos oferecer dignidade no atendimento à população da zona urbana e também da zona rural e com uma atenção voltada também a causa animal”, destaca.

Segue-a

1 - Implantação do Hospital Municipal;

2 - Construção da Policlínica no Grande Alto São Manoel;

3 - Construção de Dois Centros de Especialidades Odontológicas;

4 - Construção de 4 CAP´s;

5 - Ampliação e estruturação do Hospital Psiquiátrico Dr. Milton Marques de Medeiros

6 - Construção da UBS PET;

7 - Construção do Centro de Zoonoeses;

8 - Construção cinco UBS na área urbana

9 - Construção 10 unidades de saúde na zona rural

São todas obras essenciais que foram negligenciadas pelas gestões nas últimas duas décadas e que agora, depois de dois anos organizando a contabilidade da Prefeitura de Mossoró (entregue no início de 2021 com uma dívida de quase R$ 900 milhões e problemas cadastrais graves), será possível serem realizadas com planejamento e zelo pelos recursos públicos.

Segue exposição do prefeito Allyson Bezerra dos investimentos projetados para saúde pública de Mossoró para os próximos dois anos, para serem executados com recursos conquistados no Governo Federal e também através de operações de crédito junto a instituições bancárias nacionais e internacionais. E isto só está sendo possível nos dias atuais, porque finalmente, após muitos anos, a Prefeitura de Mossoró conseguiu chegar ao conceito A, no ranke do Tesouro Nacional.

Confira os investimentos projetados para a zona rural, Rio Apodi Mossoró, para o setor cultural, mobilidade urbana, infraestrutura, Educação, entre outros setores para os próximos 2 anos. demtro do Plano de Metas e Investimentos para Mossoró. Todos são investimentos dependem de projetos de lei que foram enviados a Câmara Municipal, para serem debatidos com transparência e aprovados.