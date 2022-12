Salários de dezembro dos servidores do RN começam a ser pagos nesta quinta. Mais da metade do funcionalismo estadual irá receber o salário integral já na primeira quinzena do mês. Amanhecerá na conta dos servidores o salário integral para quem recebe até R$ 4 mil e para toda a categoria da Segurança Pública, independentemente da faixa salarial, além de 30% para quem recebe acima de R$ 4 mil. A conclusão do “décimo terceiro”, já adiantada para 65% dos servidores estaduais, será anunciada em breve.

O Governo do Estado inicia o pagamento salarial de dezembro para ativos, inativos e pensionistas nesta quinta-feira (15). Mais da metade do funcionalismo estadual irá receber o salário integral já na primeira quinzena do mês.

Amanhecerá na conta dos servidores o salário integral para quem recebe até R$ 4 mil e para toda a categoria da Segurança Pública, independentemente da faixa salarial, além de 30% para quem recebe acima de R$ 4 mil.

Os trabalhadores lotados em pastas com recursos próprios receberão o salário integral no próximo dia 30 de dezembro, dentro do mês trabalhado, concluindo a folha total de R$ 577 milhões.

A conclusão do “décimo terceiro”, já adiantada para 65% dos servidores estaduais, será anunciada em breve.