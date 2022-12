MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 15/12/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

BRASÍLIA

“Tem muita gente para prender e muita multa para aplicar”, diz presidente do TSE

TSE: Bolsonaro dois filhos e 6 aliados se tornam réus por atacar eleições

STF: Rosa Weber vota pelo fim do Orçamento Secreto e Congresso se movimenta para continuar com a prática

STJ atende pedido da AGU e libera compra de blindados por 5 bilhões na Itália

Lula confirma Marinho no Trabalho e convida presidente da Fiesp Josué Gomes para Indústria e Comércio

MOSSORÓ

Pedido de empréstimo da Prefeitura de Mossoró será debatido em Audiência Pública nesta sexta, na Câmara Municipal

Professores da UERN aprovam proposta encaminhada pela reitoria para implantação do PCCR

ESTADO

Deputado mais votado no Rio Grande do Norte tem contas de campanha aprovadas no TRE RN

IPEM/RN encontra irregularidades em balanças e bombas de combustível em Mossoró e grande Natal

TCU agenda julgamento do processo de relicitação do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante para janeiro de 2023

Comissão de Constituição e Justiça aprova Projeto que aumenta aliquota de ICMS e segue para Comissão de Finanças e Fiscalização

Sentimento é de dever cumprindo e gratidão, diz deputado Sousa se despedindo da Assembleia Legislativa do RN

Emancipação politica de Tibau terá show do Poeta Dorgival Dantas e do humorista Zé Lezin

POLÍCIA

Ex-presidiário é encontrado executado a tiros na Estrada do Óleo

Agricultor sai em defesa do pai e termina morto por assaltantes no Mulunguzinho; Pai da vítima também foi baleado e socorrido para o Hospital Tarcísio Maia

Polícia Civil de Natal prende ladrões de vacas seguindo a pista de um pedaço de madeira encontrado na fazenda no município de Itaipu

COPA DO MUNDO

França vence Marrocos e enfrenta a Argentina na final da copa do Catar