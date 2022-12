Conselho de Medicina garante na Justiça mais dois anos de intervenção no HMAC, em Mossoró. A decisão de manutenção da intervenção judicial é uma grande notícia para a população de Mossoró e região, que terá garantido mais dois anos de administração da unidade hospitalar. A determinação judicial também conta com o sequestro de valores das contas públicas da Prefeitura de Mossoró e do Governo do Estado para quitação de serviços prestados pela APAMIM nos últimos três meses. O CREMERN afirmou que, em fiscalizações de rotina realizadas perante a APAMIM, vem verificando que os serviços prestados à população são de excelência.

Na tarde desta sexta-feira (16), a Justiça Federal acatou um pedido do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte – CREMERN para prorrogação da intervenção judicial da APAMIM no Hospital e Maternidade Almeida Castro, em Mossoró.

A decisão da intervenção judicial é uma grande notícia para a população de Mossoró e região, que terá garantido mais dois anos de administração da unidade hospitalar.

O CREMERN, em fiscalizações de rotina realizadas perante a APAMIM vem verificando que os serviços prestados à população são de excelência.

“O Hospital e Maternidade Almeida Castro presta uma assistência de excelência nas áreas de obstetrícia e neonatologia à população de Mossoró e demais cidades pactuadas”, garante o presidente do CREMERN, Marcos Jácome.

A determinação judicial também conta com o sequestro de valores das contas públicas da Prefeitura de Mossoró e do Governo do Estado para quitação de serviços prestados pela APAMIM nos últimos três meses.

Os números de procedimentos realizados no Hospital e Maternidade Almeida Castro chamam atenção. São realizados em média 700 partos por mês. Desde o início da intervenção até setembro deste ano, o número de partos realizados ultrapassa 51.000. Só este ano foram 5.309 partos até setembro.

A APAMIM está aos cuidados de interventores, coordenados por Larizza Queiroz, nomeados pela Justiça Federal, em decisão judicial tomada a pedido do CREMERN, desde o dia 27 de setembro de 2014.

Os interventores assumiram no início de outubro daquele ano e estão trabalhando incansavelmente até os dias atuais.