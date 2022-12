“Farra” no Sítio Sumidouro, em Baraúna, termina com um jovem assassinado. O corpo de Leandro Bezerra de Oliveira, de 20 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (19), com marcas compatíveis com disparos de arma de fogo na região do pescoço e membros inferiores. De acordo com o delegado Caetano Baumann, o crime teria ocorrido após uma discussão entre o autor e a vítima. Inclusive, a Polícia Civil já sabe quem teria realizado os disparos, mas o delegado não divulgou o nome. Com autoria definida, o inquérito será concluído e remetido à justiça.

Um “farra” no Sítio Sumidouro, localizado na zona rural do município de Baraúna, terminou com o homicídio de um jovem de apenas 20 anos.

O corpo de Leandro Bezerra de Oliveira foi encontrado na manhã desta segunda-feira (19), com marcas compatíveis com disparos de arma de fogo na região do pescoço e membros inferiores.

De acordo com informações do delegado Caetano Baumann, a vítima estava participando de uma festa, regada a muito álcool e entorpecentes. Em determinado momento, ele e uma amigo teriam começado a discutir, o que culminou em sua morte.

Segundo a perícia do Itep, Leandro ainda teria tentando correr para escapar do assassinato, mas acabou sendo atingido pelos disparos e morreu alguns metros depois.

O delegado também informou que já sabe quem foi o autor dos disparos, mas não informou sua identidade.

O corpo de Leandro foi removido para exames na sede do Itep, em Mossoró. Com autoria definida, o inquérito do caso será concluído e remetido à justiça.

Este foi o terceiro homicídio registrado no município de Baraúnas somente durante neste final de semana. Veja os outros casos AQUI e AQUI.