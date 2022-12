Tribunal Regional Eleitoral entrega diploma de candidatos eleitos no RN

Ao ser diplomada para o segundo mandato de governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra agradeceu ao voto de confiança do povo do Rio Grande do Norte e bateu forte no movimento anti democrático nestas eleições. A Governadora também falou da importância da eleição da bancada feminina do Rio Grande do Norte, destacando a deputada estadual mossoroense Isolda Dantas, do PT. CONFIRA DISCURSO NA ÍNTEGRA. (FOTO Damião Paz)

Após uma jornada de campanha e processo eleitoral, chegou o dia de diplomar os eleitos pela vontade popular nas Eleições 2022. Deputados estaduais, deputados federais, senador e governadora receberam o diploma no evento realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, na tarde desta segunda-feira (19), no auditório do Centro de Operações da Justiça Eleitoral (COJE).

A única mudança na lista antes prevista foi que ao invês de diplomar Wendel Fagner, do PL, que foi o deputado mais votado do RN, o Tribunal Regional Eleitoral, seguindo decisão do Ricardo Lewandowski, diplomou o deputado Ubaldo Fernandes.

A cerimônia começou com a apresentação do Coral do TRE-RN, cantando a música de celebração dos 90 anos da Justiça Eleitoral, composta pelo servidor da casa, Renato Vilar. O grupo ainda entoou o Hino Nacional Brasileiro junto com todos os presentes no evento.



Em seguida, cada eleito foi chamado para receber o diploma das mãos dos membros da corte do Tribunal. A governadora reeleita, Fátima Bezerra, realizou seu discurso. “Para além das diferenças ideológicas, que é normal numa democracia, que possamos estar unidos para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte”, declarou a governadora.

Fátima Bezerra, seguindo seu discurso, bate forte na tentativa de golpe na democracia. A governadora reeleita também enalteceu as mulheres eleitas, dando boas vindas a Terezinha Maia.





A governadora também falou dos planos para o seu segundo mandato.

"Quero aqui convocar a todos, independentemente de posição ideológica, a somar para investirmos em melhorias para a saúde pública, na melhoria das estradas, na geração de emprego e renda e no fortalecimento da educação, garantindo o acesso e a permanência na escola"... ..."Precisamos vencer o racismo estrutural, as desigualdades em nosso país são grandes. Renovo o compromisso de continuar trabalhando para ampliar investimentos, duplicar a BR 304, concluir a Barragem de Oiticica, implantar o Porto Indústria, ampliar as energias renováveis com a produção de hidrogênio e amônia verdes e a energia offshore (energia no mar). O nosso compromisso é trabalhar de maneira honesta e incansável, com dedicação e prioridades para o nosso povo", encerrou.

O presidente do TRE-RN, desembargador Cornélio Alves, discursou sobre o bom andamento das Eleições neste ano, com “um pleito seguro, tranquilo, marcado pela lisura e transparência”. E finalizou seu discurso falando para os diplomados: “quero parabenizar a todos os diplomados, esperando que cumpram o que prometeram aos eleitores durante a campanha eleitoral, desejando-lhes êxito na nova missão e que as paixões políticas sejam substituídas pelo debate respeitoso de ideias, projetos e proposições, e pela necessária união de todas e todos na constante construção de uma sociedade melhor, mais solidária, dentro de um processo democrático.”

