MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 20/12/2022

BRASILIA

PEC que garante recursos para pagamento do Piso da Enfermagem será votada nesta terça, no Senado

Gilmar Mendes deixa recursos do Bolsa Família de R$ 600 fora do teto de gastos em 2023

Supremo acaba com "farra" do Orçamento Secreto no Congresso

Justiça de Curitiba solta Sérgio Cabral, condenado a quase 430 anos de prisão por corrupção

Senadora Zenaide diz que “vontade de chorar” quando comissão aprovou mais agrotóxico

MOSSORÓ

Prefeitura de Mossoró intensifica limpeza em redes de drenagem do centro da cidade

Secretaria inicia levantamento de pacientes para participar da "Operação Sorriso"

Prefeitura promove 1ª edição do “Mossoró Sal & Luz” na próxima sexta-feira

ESTADO

Ao receber o seu diploma de eleita para o segundo mandato, governadora Fátima Bezerra faz duro discurso contra movimentos antidemocráticos e a favor da democracia

MPE pede cassação dos registros dos deputados Ubaldo Fernandes e Nelter Queiroz

Natal deve garantir completa desobstrução de vias ocupadas por manifestantes

"Eu voto contra o aumento do ICMS", diz o deputado estadual Sousa

Estoque de sangue do Hemonorte está em estado crítico

POLÍCIA

Homem que estava desaparecido há dois dias em Mossoró é encontrado morto em Baraúna

Pedófilo é preso em Mossoró por se passar por criança para assediar menina de 11 anos

Assaltante mata policial militar em Natal; Um criminoso morreu e outros estão sendo procurados