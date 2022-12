Nutricionista dá dicas de como se alimentar bem nas festas de fim de ano . Dezembro chegou e com ele as comemorações de Natal e Ano Novo, o que envolve sempre uma variedade de comidas e bebidas. Esses momentos de confraternizações são sinônimos de fartura e usados como álibis para fugir da dieta. Mas, é possível manter o controle e cuidar da alimentação sem deixar de aproveitar essas oportunidades. A nutricionista do Hapvida NotreDame Intermédica, Laenna Lobo, dá algumas dicas de como manter uma alimentação saudável, sem exageros, para não desregular o organismo ou retroceder nos resultados da dieta.

A nutricionista do Hapvida NotreDame Intermédica, Laenna Lobo, dá algumas dicas de como manter uma alimentação saudável, sem exageros, para não desregular o organismo ou retroceder nos resultados da dieta:

“Faça normalmente suas refeições no dia da ceia, planeje um cardápio mais leve e funcional, com reduzida adição de gorduras e açúcares. Inclua as frutas e vegetais da época da nossa região, pois além de deixar sua mesa mais bonita, também a deixará saborosa. Reinvente algumas receitas com alimentos integrais. Rabanada assada em forno é uma delícia, assim você evitaria a fritura. Troque o creme de leite e a maionese por iogurte natural nas saladas, cremes e outras sobremesas. Selecione carnes magras, como peru, frango e peixe. Amendoim torrado, nozes e castanhas são ótimas pedidas para os petiscos, pois são ricas em antioxidantes e fazem bem ao coração, mas sem exageros”.

Em relação às bebidas, a especialista recomenda moderação. “De copo em copo, as calorias aumentam, por isso alterne-os com copos com água. Além disso, independente da época do ano, beber água é primordial para quem deseja se manter saudável e principalmente, para auxiliar no processo de emagrecimento”.

Laenna também faz um alerta direcionado aos diabéticos, hipertensos e outros grupos com restrições. “Siga as recomendações prescritas pelo seu médico e cuidado com os excessos. Os coquetéis normalmente utilizam leite condensado, açúcar, álcool e licores,sendo assim, associe os carboidratos juntamente com legumes e verduras onde estão as fibras e que vão deixar a absorção mais lenta evitando o pico de glicemia”.

Vale ressaltar que após toda a comilança de final de ano o planejamento alimentar deve ser retomado imediatamente. “Caso não tenha, é essencial que procure um nutricionista para manter uma rotina alimentar saudável e começar o novo ano cuidando da saúde e evitando problemas futuros”, conclui a especialista.