O primeiro prêmio veio com o sistema Legis RH, em 2019; o segundo, com o e-Legis, em 2021, e agora, na edição 2022 do Prêmio Assembleia Cidadã, com o projeto do Legis Plenário, alçando a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN) à condição de tricampeã, premiação concedida pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), em votação nacional.

O troféu que consagra o tricampeonato do Legislativo potiguar foi entregue, em solenidade, nesta terça-feira (20).

“A palavra hoje é de agradecimento a essa equipe, a essa verdadeira família. Tenho que agradecer a todos. São 187 anos de Casa e, na atual gestão, ganhamos três prêmios consecutivos, disputando com todas as Assembleias Legislativas do País”, afirmou o presidente da Casa, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB).

Representando a Unale, Taciana Marinho falou em nome da diretoria e enalteceu o legado do Legislativo potiguar para as outras Casas Legislativas. “É uma grande contribuição na modernização do processo legislativo, um feito muito importante que outras Casas estão copiando e que não seria possível sem o engajamento de todos, em especial da diretoria de Gestão Tecnológica. A Unale fica feliz em poder reconhecer um trabalho que foi possível pelo incentivo de todos, pelo olhar cuidadoso do presidente Ezequiel Ferreira e o reconhecimento do diretor Augusto Viveiros”, afirmou.

O Legis Plenário é um sistema desenvolvido pela Diretoria de Gestão Tecnológica para gerenciar todo o procedimento de Plenário, desde o registro de presença dos parlamentares, através de reconhecimento facial, até a discussão e votação de matérias.

A ferramenta traz inovações pioneiras entre as casas legislativas do País e dinamiza significativamente os trâmites burocráticos, gerando relatórios em tempo real e direcionando as matérias, já com assinaturas digitais, logo após suas aprovações.

A partir do desenvolvimento e implantação desta ferramenta na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, estima-se uma economia de R$ 1 milhão no período de quatro anos, possibilitando ainda a aquisição de equipamentos tecnológicos com menos de 25% do valor economizado.

Diretor de Gestão Tecnológica da Casa, o servidor Mário Sérgio enalteceu o caráter multidisciplinar da equipe envolvida no trabalho e também destacou o papel da Diretoria Legislativa: “Foi fator determinante para a obtenção de resultados frutíferos com o sistema, auxiliando no entendimento do fluxo das sessões e reuniões das comissões, trazendo melhorias em termos de usabilidade e inovação”, disse.

De acordo com as regras do Prêmio Unale, a Casa Legislativa vencedora é bonificada com o valor de R$ 20 mil a serem investidos, exclusivamente, no projeto vencedor com o intuito de promover políticas públicas para o bem-estar da população.

A entidade estabelece ainda a entrega definitiva do troféu à Assembleia Legislativa vencedora do prêmio por três edições consecutivas. Além disso, os vencedores também recebem o selo da Assembleia Cidadã. A premiação visa incentivar a modernização dos processos legislativos, o atendimento humanizado ao cidadão e a melhoria da sociedade.