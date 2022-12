MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 26/12/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

BRASÍLIA

Veja quem é o bolsonarista que tentou explodir caminhão no Aeroporto de Brasilia

Veja roteiro da sessão solene do Congresso que dará posse a Lula em 1º de janeiro de 2023

Presidente Lula anuncia últimos ministros essa semana

Mossoró

Projeto que cria o Sistema Municipal de Segurança Pública de Mossoró é aprovado na Câmara

Prefeitura de Mossoró inicia obra de pavimentação da Estrada de acesso a comunidade de Alagoinha

Calendário de matrículas da Rede Municipal de Mossoró tem sequência a partir desta segunda-feira

Estado

Governo do RN inaugura nesta segunda-feira em Macaíba, o Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo

Chuvas no Seridó foram acima de 120 mm; Também choveu forte no Oeste do RN

Governadora do RN sanciona lei para aumento do ICMS em 2023

Prefeito inaugura escola do campo e prepara entrega da ponte do Vale do Apodi

Polícia

Polícia registra assassinato nas cidades de Mossoró e Taboleiro Grande

"Sorte que não pegaram nas crianças", diz PM sobre o ataque que deixou 3 mortos em Mossoró

Vítima de acidente causada pela pista molhada na 304 cursava mestrado em psicologia na PB

Belas historias

Natal, a capital do Rio Grande do Norte completa 423 anos de historia

E o nosso entrevistado de hoje é o presidente da Câmara de Vereadores de Mossoró, Lawrence Amorim que vai fazer um balanço das atividades do legislativo em 2022.