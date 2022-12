Neoenergia Cosern reforça sistema elétrico em cerca de 30 municípios do litoral do RN. Ao todo, a Companhia investiu R$ 80 milhões, com o objetivo de garantir o pleno fornecimento de energia aos potiguares e turistas durante a temporada de verão. Entre os destaques do Plano, está a entrada em operação da quarta Subestação Móvel, que é uma central de distribuição de energia montada em uma carreta de seis eixos utilizada para realizar manutenções corretivas, preventivas, obras de reforço e atendimentos emergenciais nas 76 Subestações “fixas” da distribuidora espalhadas pelo estado.

FOTO: CANINDÉ SOARES/NEOENERGIA COSERN/DIVULGAÇÃO