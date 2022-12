Prefeitura de Mossoró disponibiliza QR Code para avaliação de serviços públicos pela população

A Ouvidoria-Geral do Município de Mossoró investe para diversificar os canais de interação junto à população e servidores, facilitando a avaliação dos serviços públicos oferecidos pela prefeitura local. A partir de agora, a avaliação pode ser feita também através de um QR Code, que está sendo fixado nas unidades visitadas pela equipe do projeto “Ouvidoria Itinerante”.

“O acesso ao QR Code é simples, prático e rápido. Ao direcionar a câmera do celular para a imagem, o usuário ou servidor é direcionado para um formulário digital em que ele pode avaliar os serviços do Município e da unidade em que ele está sendo atendido. Esse processo de escuta, por meio de diferentes mecanismos, é fundamental para que possamos melhorar cada vez o atendimento à população e o trabalho desenvolvido pelos nossos servidores”, destaca a ouvidora-geral de Mossoró, Janaína Holanda.

Além do QR Code, a Ouvidoria também está disponibilizando, como mais uma opção de contato entre a população, servidores e gestão municipal, uma urna física, com preenchimento manual para quem encontre dificuldade no acesso à ferramenta virtual. “Estamos universalizando o acesso à Ouvidoria. Seja por meio virtual, seja fisicamente, todos podem manifestar sua opinião sobre os serviços públicos ofertados pela Prefeitura de Mossoró”, ressalta Janaína Holanda.

A Ouvidora-Geral afirma que são cinco urnas distribuídas nas três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Centro Clínico Prof. Vingt-un Rosado (PAM do Bom Jardim) e Centro Administrativo da Cidadania. As urnas permanecem no equipamento público por um período de 15 dias, depois elas seguem para outras unidades do município.

O diretor da UPA do Alto de São Manoel, Fábio Azevedo elogiou a iniciativa da Prefeitura. “Com essa aproximação da Ouvidoria, temos o nosso serviço avaliado pela população e pelos próprios servidores, e a partir dessa avaliação podemos direcionar o nosso atendimento para o que precisamos melhorar", disse.

OUTROS CANAIS

A Ouvidoria-Geral de Mossoró possui ainda outros canais de atendimento à população. Os usuários dos equipamentos públicos e servidores da Prefeitura podem encaminhar suas manifestações por meio do WhatsApp, através do contato (84) 99655-7170. A Ouvidoria disponibiliza ainda atendimentos via telefone fixo (3315-5027), de forma presencial (na sede que funciona na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo) e pela plataforma “Mossoró Digital”.