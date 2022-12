MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 29/12/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.



CONFIRA OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE





ESTADO

Socorro Batista vai substituir Getúlio Marques na Secretaria Estadual de Educação

Governadora Fátima Bezerra assina ordem de serviço da nova empresa que vai administrar o aeroporto Diz Sept Rosado e abre ambulatório no Hospital da Mulher

Educação: 75,4% dos municípios do RN escolhem diretores de escolas por indicação

NACIONAL

Empresário preso por ato terrorista em Brasília teria recebido PIX de R$ 33 mil para comprar armas

Moraes atende a pedido da equipe de Lula e suspende porte de armas de fogo no DF para posse

Incêndio destrói loja da Havan em Vitória da Conquista, na Bahia

Quase metade dos jovens não se vacina contra HPV por falta de informação, aponta UFMG

Brasil tem 207,8 milhões de habitantes, mostra prévia do Censo 2022

PF conclui inquérito que aponta incitação ao crime, por parte de Bolsonaro, ao divulgar dados falsos sobre máscaras e vacina da Covid

Com volta de PIS/COFINS, COMBUSTÍVEIS devem subir 0,69 centavos; Haddad quer discutir política de preços dos combustíveis com o novo presidente da Petrobras, que ainda não foi anunciado oficialmente pelo presidente Lula

MOSSORÓ

Setor de Serviços foi o que mais gerou empregos no mês de novembro em Mossoró

Internado! poeta cordelista Galego do Jucuri deve passar por procedimento cirúrgico gástrico no Hospital Regional Tarcísio Maia

Mossoró supera meta na Busca Ativa Escolar e recebe honraria da Undime-RN

Mossoró realizou quase 400 cirurgias de castração de cães e gatos em 4 meses

Prefeitura ilumina acesso ao Cidade Oeste, Cidade Verde e Tropical Ville

POLÍCIA

Cúpula da Segurança do RN se reúne logo mais às 10 horas no Auditório do CDL, no Centro de Mossoró

Caminhoneiro encontra corpo dentro de mata entre São Miguel e Dr. Severiano

Em Balança da Operação Natal, PRF informa que prendeu 24 motoristas por embriagues e flagrou 45 fazendo ultrapassagem indevida

Nesta quinta-feira (29) vamos entrevistar o Prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, que vai falar sobre o pagamento das dívidas que estão sendo quitadas pela gestão e prestação de contas dos programas.