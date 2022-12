Souza se despede da Assembleia prestando contas do trabalho realizado pelo RN. Em retrospectiva, o deputado Manoel Cunha Neto, Souza, de Areia Branca, destaca em suas redes sociais, os principais atos como deputado estadual em benefício do povo do Rio Grande do Norte, em especial os moradores da Costa Branca. O principal destaque, escolhido pelo deputado Souza, em benefício da Costa Branca. Trata-se do projeto Ecosal, que regularizou a produção de sal artesanal em Grossos.

Outro setor beneficiado com o trabalho do deputado Sousa, foi o homem do campo. Ele o fez através da Lei criando o Selo da Agricultura Familiar. Quem explica a importância do Selo da Agricultura Familiar é o secretário estadual Alexandre Lima.





Através do Projeto Velas ao Vento, o deputado estadual Manoel Cunha Neto possibilitou a capacitação de vários pescadores em todo o estado do Rio Grande do Norte. O secretário da Agricultura e Pesca, Guilherme Saldanha, é quem explica os detalhes.





Para o empreendedor, pequeno e os grandes, o deputado Souza aprovou a Lei nº 732/2022, que permitiu a ampliação dos prazos das licenças ambientais. Quem fala em defesa desta lei é o presidente da IDEMA do Rio Grande do Norte, Leon Aguiar.





O subsecretário de Agricultura e Pesca do Rio Grande do Norte, David Soares, fala da importância da Lei n. 10.765/2020, de autoria do mandato de Sousa, que garante a inclusão do pescado na merenda escolar das escolas do Rio Grande do Norte.





Em seu discurso de despedida da Assembleia Legislativa do Rio Grande, agradece pelos votos de apoio dos eleitores e destacou os políticos que os guiou pelo Rio Grande do Norte. Fala da família e a compreensão da esposa e dos filhos. Lembrou da partida do pai, Chico Cunha, que foi seu grande incentivador. Diz que volta ao cargo de Servidor do INSS, que vai cuidar da saúde, e que vai continuar cuidando o seu povo no Rio Grande do Norte.