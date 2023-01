Mesa Diretora da Câmara de Mossoró para o próximo biênio será empossada na segunda, 2

O ato renovará o mandato do vereador Lawrence Amorim (Solidariedade) na Presidência do Legislativo, conforme reeleição antecipada, em 6 de julho de 2021, em chapa única, com 21 votos favoráveis. A posse, no plenário da Casa, será aberta ao público e transmitida ao vivo pela TV Câmara Mossoró (canal 23.2 TCM, canal 2 Telecab e canal TV Câmara Mossoró no Youtube), a partir das 9h.