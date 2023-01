Homem é assassinado a tiros em Apodi no primeiro dia do ano

O ano de 2023 tem início com registro de homicídio no final da tarde de domingo. Francisco Luciomacio Paiva Morais, de 40 anos, conhecido como “Somácio”, foi assassinado na Avenida Vingt Rosado no Bairro Portal da Chapada, em Apodi (RN).

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima caminhava quando foi surpreendida por um casal que estava em uma motocicleta. Os suspeitos se aproximaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Francisco Luciomácio ainda chegou a ser socorrido pelo próprio pai e levado com vida para o hospital de Apodi, porém, ele não resistiu.

A Polícia investiga a motivação do crime, mas já identificou e prendeu uma mulher que é suspeita de ter envolvimento no homicídio. Trata-se de Andreza Soares de Oliveira, que segundo aponta a PM, estaria pilotando a moto usada no crime e teria voltado ao local do homicídio, onde acabou sendo reconhecida por populares. Com colaboração do site Icem Caraúbas.