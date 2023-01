Prefeito Allyson Bezerra confirma 9 mudanças no primeiro escalão até o dia 10

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra, confirmou hoje (03), as mudanças no primeiro escalão do seu governo que ocorrerão ainda nesta primeira quinzena de janeiro. O chefe do executivo municipal já vem ao longo dos últimos dias anunciando alguns nomes como os de Tatiana Paula, para a pasta de Finanças , Erisson Natélio para a Assistência Social e da jornalista Larissa Maciel para a Secretaria de Esportes.

Allyson afirma que, em princípio, serão 9 mudanças. "Têm pelo menos mais 5 pastas que ainda vão ser alteradas . Vamos fechar no total 9 mudanças entre secretários novos que estão chegando e as mudanças internas que nós iremos fazer. Mas estamos conversando com as equipes e pode ser que tenhamos mais mudanças".

Uma das alterações tornadas públicas no primeiro escalão é a indicação do advogado Rodrigo Forte de Melo que atualmente é procurador-chefe do município, e irá ser nomeado para ocupar o cargo de Consultor Geral do Município. Segundo o prefeito, todos os nomes serão oficializados na edição do próximo dia 10 de janeiro do Diário Oficial de Mossoró.

Entre os nomes confirmados, Tatiana Paula é servidora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), assim como Erisson Natélio, também pertencente aos quadros acadêmicos. Larissa Maciel acumula experiência na cobertura de eventos esportivos devido ao trabalho que desempenha em uma TV a cabo da cidade.