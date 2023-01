Aos 49 anos, morre cantora e compositora de forró Rita de Cássia

Rita de Cássia morreu com quadro de fibrose pulmonar. A doença reduz a capacidade de expansão do pulmão no processo respiratório.

A cantora e compositora de forró Rita de Cássia morreu na tarde da última terça-feira (3) em Fortaleza. Rita encontrava-se internada em um hospital particular da capital cearense. A morte foi confirmada pelo empresário da artista, Fernando Ivo, que apontou uma fibrose cística no pulmão como causa da morte.

Rita de Cássia é conhecida como uma das principais compositoras do forró, sendo uma das pioneiras no chamado "forró eletrônico", que alcançou grande sucesso em todo o Brasil na década de 90. A artista tinha mais de 500 músicas escritas e entre as mais famosas estão: "Meu Vaqueiro, Meu Peão" e "Saga de um Vaqueiro". Suas composições foram interpretadas por Aviões do Forró, Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, Frank Aguiar, e vários outros artistas.

Nas redes sociais, famosos lamentaram a morte de Rita. O poeta Braulio Bessa disse: "Rita de Cássia, minha conterrânea e amiga, sua partida partiu nossos corações. Siga encantando os anjos com seu forró que tanto cantou o amor. Mari Fernandez, escreveu: "Você foi exemplo como ser humano, ajudando tantos compositores e foi inspiração também com suas letras lindas, minha conterrânea".

O corpo da artista será velado e enterrado em Alto Santo, no interior do Ceará, nesta quarta-feira, dia 4.