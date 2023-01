Mossoró começa a aplicar dose de reforço contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos

A Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró inicia hoje, (5) a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos com a dose de reforço, mais conhecida como terceira dose (D3). A medida faz parte de uma recomendação do Ministério da Saúde (MS).

A imunização deste público-alvo com a D3 ocorrerá nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O intervalo entre a segunda dose e o reforço deverá ser a partir de quatro meses. A imunização complementar para crianças que tomaram a primeira e a segunda dose da Pfizer ou da Coronavac deve ser feita com a vacina pediátrica da Pfizer.

“Liberado a partir de agora, diante da nossa disponibilidade de doses, a aplicação da dose de reforço para o público de 5 a 11 anos que tomou há 4 meses a segunda dose da vacina Coronavac ou Pfizer pediátrica. Essa dose de reforço será realizada com o imunizante da Pfizer pediátrica, conforme a orientação do Ministério da Saúde”, explicou o coordenador do Programa Nacional de Imunização (PNI) da SMS, Etevaldo Lima.

A orientação publicada pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (4) considera estudos científicos que apontam aumento da proteção com a dose complementar. Levantamento repassado pela coordenação do PNI, com base em dados do "RN Mais Vacina", mostra 15.603 crianças nesta faixa etária que tomaram a segunda dose. Já 7.488 faltam tomar a primeira dose e 5.130 estão com a D3 em atraso.