Allyson Bezerra promove primeira reunião de 2023 com o secretariado

Reunião com secretários novatos e veteranos contou com coletiva de imprensa.

O Prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra realizou na manhã dessa segunda-feira, dia 09, a primeira reunião com o seu secretariado. O encontro aconteceu no Salão dos Grandes Atos do Palácio da Resistência por volta das 7h50. A ocasião marcou a apresentação oficial de novos membros do primeiro escalão do Executivo mossoroense.

Como adiantado pelo Mossoró Hoje, a Prefeitura de Mossoró saltou de cinco para sete mulheres como titulares de secretarias. A professora Hubeônia Alencar segue na Secretaria de Educação; Morgana Dantas, na Saúde e Janaína Holanda, na Ouvidoria Geral do Município. Participaram da reunião, as recém-chegadas ao secretariado: Carolyne Souza, secretária de Administração, Larissa Maciel, secretária de Esporte e Juventude, Valéria Persali, que é nova titula da Secretaria de Comunicação, além de Tatiane Paula, titular da Secretaria de Finanças.

Entre os nomes masculinos, estavam Almir Mariano, que assumiu a Secretaria de Projetos Estratégicos e o titular da pasta do Desenvolvimento Social, Erison Natécio, Igor Ferradades, novo secretário de Cultura e o secretário de Planejamento e Gestão, Kadson Eduardo, além dos demais titulares que não tiveram seus comandos alterados.

Ao fazer uso da palavra, o prefeito Allyson Bezerra, disse que espera empenho de todos os seus secretários. "Os problemas chegam a todo o momento, mas não podemos jogar os problemas para debaixo do tapete. A gente enfrenta e vai à luta. Foi assim, logo que assumimos o governo e enfrentamos a pandemia, um ano depois Mossoró ficou conhecida como a cidade que teve a capacidade de reconhecer o problema, de enfrentá-lo e de vencê-lo com o mérito com a vacinação", relembrou Allyson.

O prefeito também destacou que espera que os secretários atendam bem a população e a imprensa. Ele disse que o diálogo é a base de sua gestão, bem como, a transparência. "Meu governo tem se proposto a ser transparente do início ao fim. Logo no começo apresentamos a dívida milionária que existia e falamos com a imprensa. Nós criamos o Diário Oficial do Município, que reformou a lógica de publicidade dos atos de gestão, porque antes, se publicava a cada 15 dias, agora ele é diário", salientou Allyson.

A adoção da modalidade pregão eletrônico nas licitações também foi citada pelo prefeito. "Nós antecipamos aquilo que a lei federal depois passou a dizer. Mossoró já, majoritariamente, faz pregões eletrônicos, sendo reconhecida como a cidade que economiza e faz licitações transparentes, com pregões eletrônicos de forma participativa que no ano passado oportunizaram 175 milhões de reais em economia", disse o gestor.

A reunião com o secretariado prosseguiu após a coletiva de imprensa, para o detalhamento dos trabalhos de cada pasta no decorrer de 2023 Apenas foi adiantado que a prioridade será executar as ações do programa "Mossoró Realiza".