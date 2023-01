MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 17/01/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

MOSSORO

Prefeitura de Mossoró prepara plantio de 70 mil mudas de cajueiro anão precoce

Cerca de 200 pacientes passam por triagem da operação sorriso

Rede municipal de ensino ainda têm 6 mil vagas para alunos novatos

Mossoroense Caroline Melo está entre as quatro finalistas do concurso que vai escolher a nova vocalista da Banca Mastruz com Leite

ESTADO

Vice-prefeito espera concretizar a roda das cavernas nos municípios de Mossoró, Baraúna Apodi e Felipe Guerra nos próximos meses

Núcleo de psicologia forense é implementado no Itep de Mossoró

Inmet emite alerta de chuvas intensas para municípios do Oeste

Prefeito de Patu Rivelino Câmara é reeleito presidente da AMOP

Prefeito de Apodi diz que prepara o maior carnaval de rua do Rio Grande do Norte

BRASÍLIA

Polícia Federal prende três financiadores dos ataques a Brasília no Rio e Procurador Geral da República denuncia 39 golpistas pede bloqueio de R$ 40 milhões

O Potiguar Rogério Marinho se apresenta como candidato a presidente do Senado

Dívida estimada em 40 bilhões da Americanas deixa mercado financeiro nervoso; ações da companhia caíram mais 38,41% e bancos credores não querem cobrir o rombo

Camilo Santana anuncia reajuste de quase 15% no piso salarial dos professor

POLICIA

O engenhoso esquema de ex-vereadores do RN para fraudarem o sistema financeiro

Dois morrem após arrastão em casa de PM na Alameda dos Cajueiros

Polícia Civil de Areia recupera carro roubado em arrastão na praia de Pedra Grande