Abastecimento do Costa e Silva, Ulrick Graff e Walfredo Gurgel será realizado na quinta (19)

Abastecimento do Costa e Silva, Ulrick Graff e Walfredo Gurgel, em Mossoró, será realizado na quinta (19). Os três bairros estão com abastecimento de água reduzido, em decorrência de uma manutenção emergencial que está sendo realizada no Poço P22, responsável pelo abastecimento da região. A previsão da Caern é que a manutenção do equipamento seja concluída até as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (19) e o fornecimento de água será regularizado gradativamente.