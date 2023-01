RN aguarda a chegada de 8,9 mil doses da Coronavac para vacinação de crianças. Os imunizantes começaram a ser distribuídos pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (16). Ao todo, 740,2 mil doses da Coronavac, para vacinação de crianças de 3 a 11 anos, estão sendo destinadas aos 26 estados e ao Distrito Federal. O MS reforça que é fundamental imunizar as crianças para evitar casos graves e mortes por causa da doença nesse público. O esquema vacinal recomendado pela pasta inclui ainda a dose de reforço para crianças entre 5 e 11 anos. Neste caso, a orientação é que seja aplicada a vacina da Pfizer, quatro meses depois da segunda dose.

O Ministério da Saúde começou a distribuir, nesta segunda-feira (16), cerca de 740,2 mil doses da Coronavac a todos os estados e ao Distrito Federal.

As doses são destinadas à imunização das crianças de 3 a 11 anos contra a Covid-19. A previsão é que a conclusão da entrega ocorra já nesta terça (17). Para o Rio Grande do Norte estão sendo destinadas 8,9 mil doses do imunizante.

Os novos lotes fazem parte de um contrato aditivo firmado pelo Ministério da Saúde com o Instituto Butantan. Um novo aditivo deve ser assinado em breve, garantindo a compra de 2,6 milhões de doses no total.

O Ministério da Saúde reforça que é fundamental imunizar as crianças para evitar casos graves e mortes por causa da doença nesse público.

O esquema vacinal recomendado pela pasta inclui ainda a dose de reforço para crianças entre 5 e 11 anos. Neste caso, a orientação é que seja aplicada a vacina da Pfizer, quatro meses depois da segunda dose.