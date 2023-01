MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 18/01/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

CONFIRA OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

MOSSORO

Câmara inaugura Ano legislativo 2023 dia 7 de fevereiro, com leitura da mensagem anual do Poder Executivo

Começam nesta quarta-feira as cirurgias da Operação Sorriso

Climatologistas apostam em inverno bom e agricultores vivem expectativa para do início do plantio

PMM reúne agricultores no Parque Armando Buá para detalhar como será o Programa Semear 2023

Secretaria de Saúde dispõe de vacinas específicas para o público em geral

Até sofá! canteiro se transforma em local de descarte de lixo no bairro Aeroporto

Abastecimento do Costa e Silva, Ulrick Graff e Walfredo Gurgel será normalizado quinta-feira, diz CAERN





ESTADO

Verificação de taxímetros já pode ser agendada; mais de 3400 veículos devem ser verificados pelo IPEM/RN

RN aguarda a chegada de 8,9 mil doses da Coronavac para vacinação de crianças

Governo investe 19 milhões na construção do Complexo de Perícia Criminal em Natal

Começa o período chuvoso e aumenta preocupação com casos de dengue

Fátima Bezerra sanciona lei que regulamenta produção agroecológica e orgânica no RN





BRASILIA

Presidente Lula sanciona Lei Orçamento de 2023

“A ciência 'sobreviveu' a governo 'negacionista' de Bolsonaro” diz Ricardo Galvão ao assumir CNPq

PL confirma Rogério Marinho como candidato a presidente do Senado Federal

ENTREVISTA

Nesta quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2023, O PROGRAMA MOSSORO HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO CONVERSA com o prefeito Alan Silveira, do município de Apodi, sobre os preparativos DO CARNAVAL 2023, o qual promete ser o maior carnaval de Rua do Rio Grande do Norte.