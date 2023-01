Prefeito de Apodi prepara o maior carnaval de rua do Rio Grande do Norte

Em entrevista ao jornal Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio desta quarta-feira (18), o prefeito de Apodi, Allan Silveira falou sobre o planejamento nas áreas de saúde, assistência social e segurança que estão sendo preparadas a festa de Momo no município. O carnaval de Apodi também vai surpreender pela estrutura e pelo tamanho das atrações. Serão 63 camarotes, palco, iluminação e banheiros a disposição da população além de atrações de renome nacional como a dupla Matheus e Kauan Tony Garrido, Rafa e Pipo, É o Tchan, Matheus Fernandes e Dilsinho, também arações regionais e locais como Banda Grafith, Solange Almeida, Japaozin, Dodó Pressão, Dan Ventura, Aline Reis, Banda inala e Renata Falcão.

Após 2 anos de festividades canceladas devido à pandemia da Covid-19, o folião já pode voltar a planejar a fantasia, e a cidade de Apodi está preparando o maior evento da história da cidade, o “Carnaval de todos os sons”, que espera um público de 50 mil pessoas por dia.

“O carnaval de Apodi tem este diferencial: é 0800 para o folião. Esse ano terá festa até 5 horas da manhã”, disse o prefeito.

Allan disse que as secretarias municipais de saúde e assistência social já estão preparadas para atender a população durante os dias de festas. O folião terá acesso ao odontomóvel, com dois consultórios, que vai estar nos espaços do carnaval.

“Teremos também vacinas, testes rápidos além de equipes de profissionais de saúde de plantão com ambulância. Já fizemos contato com o Hospital Regional Helio Marinho, para dar o suporte necessário. Na área da assistência social, teremos também a parceria do conselho tutelar de plantão durante os dias de carnaval”, destaca.

A área da segurança, também está sendo planejada para os dias de folia. Vale ressaltar que a cidade de Apodi é cortada pela BR 405 e de acordo com o prefeito, um esquema de segurança também já foi planejado para garantir a segurança e o tráfego de veículos.

“Já fizemos contato com o Comando da Polícia Militar, Polícia Civil com a delegacia móvel 24h. Teremos câmeras e monitoramento em todos os locais. Teremos segurança privada. Bombeiros Militares e Civis dando suporte. Apoio também do DNIT, PRF e DPRE, para fazer o fechamento da BR 405 durante a passagem dos trios todos os dias”, explicou Allan.

O Carnaval de Apodi começa na quarta-feira (08) com a Folia kids para as crianças, na quinta-feira (09) será a vez do carnaval da terceira para os idosos. Na sexta-feira (10) começa a programação na praça Robson Lopes, no centro da cidade e no sábado, a festa se concentra na arena da folia no calçadão da lagoa.

“Estamos voltando a todo vapor e o carnaval de Apodi vai se consagrar como o maior carnaval de rua do RN, a expectativa é grande e o sucesso será total”, declarou o prefeito.

Para mais informações sobre a programação e hospedagens na cidade para o carnaval, basta acessar o site da prefeitura de Apodi no apodi.rn.gov.br.