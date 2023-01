Saúde realizará vacinação para servidores e usuários do Centro Administrativo nesta sexta-feira, 20. A ação será realizada pela manhã e à tarde, iniciando a partir das 8h, e também é aberta à população em geral. Na ocasião, a Coordenação de Imunizações do município disponibilizará vacinas contra varicela, meningocócica C e dTpa. Esses imunizantes, em regra, são destinados a faixas etárias e grupos específicos, mas neste momento a vacinação está liberada para toda a população, temporariamente e mediante disponibilidade dos lotes. O público a partir dos 5 anos de idade também poderá se vacinar contra a Covid-19. Além disso, também será disponibilizada a vacinação contra a Influenza para toda a população.