Suspeito de repassar dinheiro falso em Mossoró é alvo de operação da Polícia Federal

A investigação, que culminou nesta quinta-feira (19) na Operação Fake Ballot, teve início no mês de agosto de 2021 quando um motorista de aplicativo procurou a Delegacia da Polícia Federal para relatar que um indivíduo teria efetuado o pagamento de uma viagem utilizando uma cédula falsa no valor de R$ 100. Desse modo, os elementos obtidos evidenciaram indícios da suposta prática do crime de moeda falsa, que prevê pena máxima de 12 anos de reclusão. Os policiais estão cumprindo um mandado de busca e apreensão expedido pela 10ª Vara da Justiça Federal/RN, em um endereço residencial no bairro Abolição IV.