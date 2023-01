MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 20/01/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

MOSSORÓ

Ponte da Presidente Dutra será interditada no final de semana; secretaria orienta sobre rotas alternativas

Saúde realizará vacinação para servidores e usuários do Centro Administrativo nesta sexta-feira, 20

Projeto “Praças em Movimento” chega ao conjunto Nova Mossoró na próxima quarta-feira, 25

Mossoró amplia número de estagiários em Educação Especial para o ano letivo 2023

Hospital Regional Tarcísio Maia realiza a primeira captação de órgãos para transplante de 2023

Jornada Pedagógica da Rede Municipal de ensino está agendado para acontecer de 30 de janeiro a 4 de fevereiro

ESTADO

Presidente da Assembleia Legislativa e diretoria do Banco do Brasil projetam novas parcerias para o Legislativa do RN

Verão Protegido: Sesap lança programa de vacinação durante o veraneio

Governo quer diálogo permanente com os municípios e não só quando os problemas aparecem

“Mulheres da História, Espelhos do Futuro”, poema de autoria da estudante Letícia Morais, de 14 anos, do município do Paraná, vence concurso nacional de poesia

Nação Potiguar: a contribuição de Jean para a História dos municípios do Rio Grande do Norte

BRASÍLIA

Americanas alega dívida de R$ 43 bilhões e aciona a Justiça com pedido de recuperação judicial; Justiça aceitou o pedido

Lula diz a reitores que as universidades brasileiras vão sair do obscurantismo

AGU aumenta pedido de bloqueio contra golpistas para 18,5 milhões

Na Farra das Faks News, sites bolsonaristas acusam Lula de vetar 4,2 bilhões da Pesquisa e Ministra de Ciência e Tecnologia derruba MP de Bolsonaro que bloqueava 10 bilhões do Fundo de pesquisa no Brasil

Ministros do TSE aceitam mais uma denuncia contra Bolsonaro por abuso de poder econômico nas eleições. Bolsonaro planeja ficar mais tempo em Orlando

POLÍCIA

Justiça bloqueia R$ 26,5 milhões da Funpec da UFRN, pesquisadores do LAIS, empresários e empresas contratadas para o projeto “Sífilis Não”

Jovem cearense é encontrado executado em estrada carroçável às margens da BR-304 perto da Maisa

Suspeito de repassar dinheiro falso em Mossoró é alvo de operação da Polícia Federal

Sujeito de 43 anos preso pela terceira vez por espancar a mulher em Mossoró