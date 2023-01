Primeiro transplante de coração no ano de 2023 no RN é realizado após doações em Mossoró.

O primeiro transplante de coração deste ano foi realizado nesta quinta-feira (19), fruto da parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), por meio da Central de Transplantes do RN, que capta os órgãos e organiza as ações, e o Hospital Rio Grande, única unidade credenciada pelo Ministério da Saúde para fazer esse procedimento no estado.

O coração foi captado na manhã desta quinta-feira no Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), em Mossoró. A equipe da unidade também captou rins, fígados e córneas, graças a duas doações.



Quatro pessoas do RN, que necessitavam de hemodiálise, irão receber os rins e poderão ter mais qualidade de vida. Outras quatro pessoas do estado irão receber as córneas, voltando a enxergar. Já os fígados serão destinados a Brasília e Pernambuco, transportados com a devida segurança por parte da Força Aérea Brasileira (FAB).

“Quero agradecer às famílias que autorizaram as doações, bem como a toda a equipe da UTI do HRTM, que vestiu a camisa da doação e faz esse bonito trabalho. É muito importante o papel da família, que transforma esse momento de dor em um gesto de amor fraterno. No RN cerca de 1.300 pessoas aguardam algum tipo de transplante de órgão, o que só é possível a partir da solidariedade das famílias que autorizam a doação”, afirmou Rogéria Medeiros, coordenadora da Central de Transplante da Sesap.

No Rio Grande do Norte, existem dois pacientes em lista de espera por coração, 541 para córneas, 309 para rins e 20 para medula óssea.