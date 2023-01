MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 23/01/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

MOSSORÓ

“Será a nossa 15ª entrega”, diz Hubeônia sobre a revitalização da UEI do Bom Jesus

Regiões ribeirinhas de Mossoró são monitoradas pela Defesa Civil

Prefeitura de Mossoró realiza serviço de manutenção de estrada no polo da RN 117

Construtor retira calçamento de rua e a transforma em atoleiro para os moradores do Sumaré; em contato com o MH, construtor reconhece o problema e diz que já corrigiu

ESPORTES

Atividades de Jiu Jitsu e Karatê são retomadas no Ginásio Municipal

Mossoroense Cecília Morais, de 7 anos, que havia sido campeã em 2022, fica com a medalha de prata do Campeonato Internacional de Jiu Jitsu Kids, em Fortaleza

Potiguar de Mossoró empata em 1 a 1 com o Potyguar de Currais Novos, em jogo realizado no Nogueirão, neste domingo, valendo pela terceira rodada do Estadual 2023

Jucuri e Rancho da Caça chegam a final no Polo Zona Rural do Circuito Circuito Mossoroense; Na zona urbana, estão na fiam Chapecoense e time de Guerreiros

POLÍCIA

Polícia prende quadrilha de clonadores de placas de veículos em Baraúna

PM prende assaltantes após troca de tiros no conjunto Abolição IV

Polícia Civil registra tentativa de homicídio contra uma mulher no Centro de Mossoró e contra um jovem no Conjunto Promorar

Preso de Justiça é morto a tiros em Pau dos Ferros

Sargento da PM morre em acidente de trânsito em Severiano Melo

Jovem de Areia Branca capota veículo e morre na BR 405, perto de Pau dos Ferros

ESTADO

Fátima insere duplicação da BR 304 entre prioridades do RN em reunião com governadores do NE

Governo do RN abre concurso para contratar 1.250 policiais militares

Sesap convoca 112 profissionais de saúde para atuarem no Hospital da Mulher de Mossoró

Caiçara do Norte é a área mais viável à instalação do porto-indústria no RN

Gargalheiras, em Acari, é reconhecido como patrimônio cultural do RN pelo Governo

BRASÍLIA

Lula determina socorro urgente e humanitário aos Yanomami e viaja a Argentina

Senador Jean responde crítica sem fundamento do Deputado General Girão

Força Aérea Brasileira chega com comida e medicamentos para os povos originários no Paraná

“A pior situação humanitária que já vi”, diz médico sobre o povo Yanomami

Petistas acusam Bolsonaro e Damares de genocídio e Bolsonaro diz que tudo não passa de farsa da esquerda

