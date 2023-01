Polícia divulga imagem de procurado por um latrocínio ocorrido no dia 11 de janeiro, em Mossoró. Samuel Victor da Silva Nogueira, morador das Barrocas, é suspeito de ter participado do latrocínio que vitimou Daniela Paula Fernandes, de 37 anos. A mulher estava na calçada de casa, com outras pessoas, quando dois homens chegaram em uma motocicleta (pilotada por Samuel) e anunciaram o assalto. Após reação de uma das vítimas, o garupa da motocicleta atirou, alvejando Daniela. Ela morreu antes de chegar ao hospital. O criminoso que atirou ainda não foi identificado. No momento, a polícia pede que quem tiver qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Samuel entre em contato por meio do 181 da polícia civil ou pelo (84) 98118-1478 da DHM. O anonimato é garantido.

A equipe da Delegacia de Homicídio de Mossoró divulgou a foto de um homem, suspeito de participação no latrocínio que vitimou Daniela Paula Fernandes, de 37 anos, no dia 11 de janeiro de 2023, no Bairro Bom Jardim.

De acordo com o delegado Caio Fábio, Samuel Victor da Silva Nogueira, morador das Barrocas, estava pilotando a motocicleta utilizada no crime. Contra ele já existe um mandado de prisão e ele é considerado foragido da justiça.



O segundo autor do crime, que teria sido responsável pelos disparos que mataram Daniela, ainda não foi identificado.

De acordo com informações da Polícia Civil, na noite do crime, a vítima estava na calçada de casa, com outras pessoas, quando dois homens chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto.

Após reação de uma das vítimas, o garupa da motocicleta atirou, alvejando Daniela. Ela morreu antes de chegar ao hospital.

A polícia pede que quem tiver qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Samuel entre em contato por meio do 181 da polícia civil ou pelo (84) 98118-1478 da DHM. O anonimato é garantido.