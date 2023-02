MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 31/01/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

BRASÍLIA

STF determina que investigação sobre genocídio contra yanomamis seja ampliada contra alto escalão do Governo Bolsonaro

Tragédia Yanomami: Ministério dos Direitos Humanos aponta 22 suspeitas de omissão do governo Bolsonaro

Estadão denuncia que ministro de Lula forneceu dados falsos a Justiça Eleitoral para ficar com mais de 280 mil do fundo eleitoral

Pressionado sobre preços dos combustíveis, Jean Paul Prates volta a dizer que política de preços é assunto do Governo e novos diretores serão definidos até o final da semana

Novo presidente do Senado será eleito pela casa entre quarta (1º) e quinta (2)

MOSSORÓ

Obras realizadas pela Codevasf estão sendo paralisadas em Mossoró e região

Mossoró está entre as 100 melhores cidades do Brasil no segmento tecnologia e inovação

“Mossoró Cidade Educação”: matrículas para público em geral seguem até 3 de fevereiro

Prefeitura de Mossoró divulgou nesta segunda-feira calendário de pagamento de 2023; salários de janeiro serão pagos nesta terça, dia 31

Educação realiza seleção de estagiários nesta terça para atuar na Rede Municipal de Ensino

ESTADO

Ezequiel dá boas-vindas a novos deputados eleitos e apresenta a ALRN

Maior reservatório do RN acumula mais de 51% da sua capacidade total

Mossoró terá segundo módulo formativo do projeto Algodão Agroecológico Potiguar

POLICIA

Investigação do caso Antônio Rodrigues estão sendo conduzidas na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró

Fogo destrói Fabrica de espuma de colchões no bairro Aeroporto em Mossoró

Babá furta joias avaliadas em R$ 10 mil da casa de empresária de Mossoró

Esportes

Arbitro que apitou jogo ABC e Potiguar é afastado para requalificação

Final de semana promete ser movimentado no Rancho da Caça e Jucuri, com a final do Circuito de Esportes de Mossoró