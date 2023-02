MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 01/02/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Polícia

Testemunhas do Caso Luan serão ouvidas nesta quarta no Fórum Municipal de Mossoró

Suspeito de matar popular conhecido como “Tiririca” é preso em Almino Afonso

Delegado conclui investigação do caso Antônio Rodrigues

Polícia investiga morte misteriosa de jovem de 23 anos em Caicó

Caminhão pipa pega fogo e fica totalmente destruído em Paraú

Mossoró

Justiça determina criação de faixas livres para pedestres nas ruas do Centro de Mosssoró

Prefeitura desobstrui lagoa de captação de água de chuvas no bairro Aeroporto

Programação do “Praças em Movimento” chega ao Abolição IV nesta quarta-feira (1º)

Teatro Dix-Huit Rosado abre solitiação de pauta nesta quarta-feira, dia 1 de fevereiro

Folha de Janeiro da Prefeitura de Mossoró injeta 23 milhões na Economia

Prefeitura de Mossoró fecha 2022 com investimento 206 milhões em Educação, 14 milhões a mais do que o valor previsto no Orçamento

Brasília

Governo Federal ofertará quase 223 mil vagas para primeira edição do Sisu 2023

Moraes determina que PF interrogue Valdemar em até 5 dias sobre propostas golpistas

Novos senadores tomam posse e decidem de votam em Pacheco ou Rogério Marinho para presidente do Congresso

Estado

Mais de 800 pessoas aguardam na fila pelo transplante no Rio Grande do Norte

Supremo Tribunal Federal autoriza reeleição de Ezequiel Ferreira nos dois Biênios.

